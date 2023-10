Baschetbalistii de la SCMU Craiova au numai infrangeri de la inceputul acestui sezon, iar ultima a fost cea mai dureroasa, venind in ultima secunda din over time, pe teren propriu. FC Arges s-a impus in Sala Polivalenta, cu 82-80 (12-18, 18-10, 12-23, 24-15, 16-14), in etapa a 6-a din LNMB, Conferinta B, printr-un cos de 3 puncte reusit inainte de sirena de Raijon Kelly. Au jucat pentru SCMU Craiova: Zotov 24 de puncte, Freeman 13, Greene 12, Dragan 10, Tibirna 10, Milovanovic 6, Casale 5, Baj ... citeste toata stirea