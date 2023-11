Considerata una dintre cele mai vechi scoli din Romania, Scoala Gimnaziala din Filiasi aniverseaza zilele acestea 190 de ani de existenta. In istoria sistemului educational romanesc, ea ocupa un loc aparte, fiind, asa cum considera istoricul G. D. Iscru, "prima scoala publica in care s-a inceput invatatura", fiintand inca din 1833.Scoala aniversata este legata de boierii filiseni Dimitrie si Tache Filisanu. Ea face parte din cele 200 de scoli care functionau, in 1838-1839, in satele Tarii ... citeste toata stirea