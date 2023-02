Scotia: Premierul Nicola Sturgeon a demisionat

Soc pentru independentistii scotieni: premierul Nicola Sturgeon a demisionat ieri dupa 8 ani in care s-a aflat in fruntea guvernului, deschizand o perioada de incertitudini pentru miscarea independentista, careia i-a consacrat activitatea politica. Plecarea din fruntea guvernului a primei femei care a condus Scotia constituie realmente un soc pentru viata politica britanica. In varsta de 52 de ani, in fata presei din Edinbourgh, Nicola Sturgeon a declarat ca va ceda fotoliul de premier dupa ce ... citeste toata stirea