Se inaugureaza Targului de Craciun 2022

In seara aceasta, la Craiovei, se va inaugura Targului de Craciun 2022. Dupa mai bine de doua luni de pregatiri, orasul arata ca in povestile cu Mos Craciun. Luminitele se vor aprinde la ora 18:30 se vor aprinde luminitele. Primarul Craiovei, Lia Olguta Vasilescu, va fi prezenta la bradul din Piata Mihai Viteazul, chiar la momentul respectiv. Ulterior, va face o plimbare prin Targul de Craciun (zona Doljana, Piata Fratii Buzesti). Targul de Craciun din Craiova se desfasoara in cinci piete ... citeste toata stirea