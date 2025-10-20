Editeaza

Se pot face analize gratuite , pentru vitaminizare, la SCJU Craiova

Sursa: Cuvantul Libertatii
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 16:45
Reprezentantii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Craiova fac apel la populatie sa profite de faptul ca pot face analize gratuite. Este vorba despre dozarea vitaminei D3 - "esentiala pentru sanatatea ta si a celor mici", dupa cum precizeaza reprezentantii unitatii medicale.

"Ai grija de echilibrul tau si al familiei tale! In cadrul Cabinetului de Endocrinologie al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova, poti beneficia gratuit de dozarea vitaminei D3 prin Programul National ...citește toată știrea

