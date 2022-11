Se prelungeste campania de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice in Craiova!

Primaria Municipiului Craiova, in parteneriat cu organizatia eColectare anunta ca perioada de desfasurare a campaniei de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice va continua inca o saptamana, in perioada 28 noiembrie - 5 decembrie, pentru a putea raspunde tuturor solicitarilor din partea persoanelor fizice si juridicecare doresc sa se debaraseze responsabil si gratuit de aparatura uzata.Astfel, craiovenii se pot programa, in continuare, in vederea preluarii gratuite a ... citeste toata stirea