Sectia de Pediatrie a Spitalului "Filantropia" din Craiova, dotara cu 25 de paturi, in urma unei donatii

Sectia de Pediatrie a Spitalului "Filantropia" din Craiova a fost dotata cu 25 de paturi de salon (copil si insotitor) in valoare de 217.284 lei, in urma unei donatii a Fundatiei pentru Copii Ronald McDonald.Donatia a fost facuta in urma campaniei anuale de strangere de donatii McHappy Day, derulata in toate restaurantele McDonald's din tara in perioada 20-26 noiembrie 2023, sub mesajul "Donatia ta sustine optimismul micilor pacienti". De asemenea, partenerii Fundatiei pentru Copii Ronald ... citește toată știrea