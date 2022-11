Sectia de Sterilizare a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Craiova a fost complet renovata printr-un demers finantat din bugetul Consiliului Judetean Dolj

Sectia de Sterilizare a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Craiova, o structura cu importanta capitala in buna desfasurare a activitatii intregii unitati sanitare, a fost complet renovata printr-un demers finantat din bugetul Consiliului Judetean Dolj."Imbucurator este ca, in acest caz, constructorul care si-a adjudecat contractul a reusit sa finalizeze lucrarile cu 5 luni mai devreme decat termenul stipulat, de un an. Trebuie subliniat si faptul ca procesul de renovare s-a derulat ... citeste toata stirea