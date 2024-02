Sedinta fara probleme, la Consiliul Judetean Dolj

Astazi, Consiliul Judetean Dolj s-a intrunit in Sedinta Ordinara, pentru punerea in dezbatere, supusa aprobarii votului consilierilor judeteni, a ordinii de zi cuprinse in proiect. Aceasta, in care au fost prinse 15 puncte, a trecut fara probleme.Consiliul Judetean Dolj a convocat, in sedinta ordinara, consilierii judeteni pentru aprobarea planului de actiune, conform ordinii ... citește toată știrea