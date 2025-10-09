Editeaza

SEMIMARATONUL CRAIOVEI - EDIEsIA A VII-A: IMPREUNA PENTRU COMUNITATE!

Sursa: Cuvantul Libertatii
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 16:45
Sambata, 18 octombrie 2025, ora 10.00

Semimaratonul Craiovei 2025 - Editia care schimba ritmul orasului!

Pe 18 octombrie 2025 #AlergamPentruComunitate!

Singurul eveniment de alergare si fundraising comunitar din Craiova va fi organizat pe traseul: Stadionul "Ion Oblemenco" - Parcul Tineretului si retur.

"Semimaratonul Craiovei" este un eveniment de alergare cu strangere de fonduri pentru cauze din comunitate. El isi propune sa aduca impreuna oameni care sa alerge pentru schimbarile pozitive ...citește toată știrea

