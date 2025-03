Aparitia in spatiul public a secretarului de stat american Marco Rubio cu o cruce pe frunte a provocat rumoare in randul europenilor. Crucea ar simboliza, potrivit presei ruse, recunoasterea faptului ca Washingtonul a purtat un razboi prin procura cu Rusia, in Ucraina. Prima zi dupa "Maslenitsa" si inceputul postului mare in traditia ortodoxa se numeste "Lunea curata" sau "Tuzhitki". Echivalentul catolic este "Miercurea cenusie". Latinii isi stropesc capetele cu cenusa sau deseneaza o ... citește toată știrea