Senatorul Daniel Zamfir, acuzatii grave la adresa USR

Senatorul PSD Daniel Catalin Zamfir acuza parlamentarii USR ca sustin interese contrare Romaniei. El face referire la controversele din Parlament legate adoptarea unui proiect de lege, care sa permita constructia unor hidrocentrale in arii protejate. Mai multe organizatii de mediu se opun acestor proiecte, acuzand incalcarea legislatiei in vigoare.Aceste investitii, din ariile protejate fac subiectul unor dezbateri aprinse, in aceste zile. Pe de-o parte sunt cei care sustin necesitatea ... citeste toata stirea