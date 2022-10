Senatorul de Dolj, Mihail Genoiu, cere explicatii ministerului de Externe

Vicepresedinte al grupului de prietenie cu Regatul Tarilor de Jos (Olanda) senatorul de Dolj, Mihail Genoiu, cu destule bune interventii, a readus in discutie ultima intalnire a senatorilor cu ambasadorul olandez Roelof Van Ees, pe chestiunea Schengen, care a reiterat ceea ce stiam: "Decizia Olandei va tine cont, in afara criteriilor de securizare a frontierelor si de progresele Romaniei in domeniile justitiei si statului de drept. Cand aceste informatii sunt disponibile trebuie sa cantarim si ... citeste toata stirea