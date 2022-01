Sepsi - Universitatea Craiova, in seara aceasta

Universitatea Craiova disputa astazi, de la ora 20, al doilea meci oficial al anului, in deplasare, cu Sepsi OSK, in cadrul etapei a 23-a a Ligii I. Stiinta a debutat cu un succes in 2022, scor 1-0, contra Rapidului, in timp ce Sepsi a pierdut cu acelasi scor la Botosani, fiind primul esec sub comanda lui Cristiano Bergodi. Fosti alb-abastri precum Bergodi, Barbut, Tudorie, Balasa si Dimitrov fac parte din formatia covasneana. Va fi primul meci dintre cele doua formatii pe noua arena a lui ... citeste toata stirea