Serghei Lavrov anunta o intalnire cu americanii la Istanbul

La o conferinta de presa in Qatar, Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe a anuntat pentru astazi o intalnire la Istanbul, la resedinta consulului general al SUA, intre experiti la nivel inalt, americani si rusi, in vederea abordarii unor probleme care s-au acumulat. Turcia, membru NATO doreste sa joace un rol important in incetarea ostilitatilor din Ucraina asa cum a incercat si in martie 2022, cand a gazduit doua runde de negocieri directe intre Moscova si Kiev, inainte ca acestea sa esueze. ... citește toată știrea