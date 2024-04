Serghei Lavrov vizita oficiala in China

Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov va fi maine si poimaine intr-o vizita oficiala in China, partenerul diplomatic si economic cheie al Moscovei, in cadrul careia va avea discutii cu omologul sau chinez Wang Yi. SUA raman destul de ingrijorate de sprijinul economic si industrial pe care China il ofera Rusiei, a declarat recent un inalt oficial de la Casa Alba. De asemenea, secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, aflata in vizita la Beijing, inca de joi, a avertizat cu consecinte ... citește toată știrea