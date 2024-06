Si-a batut sotia si a ajuns in arest

Un barbat de 64 de ani, din Craiova, este cercetat de politistii Sectiei 5, dupa ce si-a batut sotia in scara blocului. Acesta, in momentul in care l-au luat politistii, avea un cutit in mana.Ieri dupa amiaza, Sectia 5 Politie Craiova a fost sesizata de catre o femeie din municipiu ca, in scara unui bloc de pe strada Parcului, vecina sa, de 58 ani, ar fi fost agresata fizic de sotul acesteia. "Echipajele de ordine publica au gasit victima, fiind in locuinta, cu leziuni la nivelul membrelor ... citește toată știrea