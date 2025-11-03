Editeaza

Si fara permis de conducere auto, si baut la volan, si hot, cercetat de politistii doljeni

Sursa: Cuvantul Libertatii
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 15:57
Politistii Sectiei nr.9 Politie Rurala Cetate au depistat un tanar, de 25 de ani, din comuna Cetate, in timp ce conducea un moped pe bulevardul "Gheorghe Magheru", din localitate. Acesta urmeaza sa fie cercetat pentru comiterea mai multor infractiuni.

In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit ca acesta nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar mopedul condus este neinmatriculat. Tanarul a a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand o concentratie de 1,04 mg/l ...citește toată știrea

