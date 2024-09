Si o alta perspectiva asupra lucrurilor

Sprijinul sustinut pentru Ucraina a cam obosit sau in orice caz se resimte, incat cotodiaul britanic The Sunday Times opineaza ca multi aliati, care anterior erau in favoarea ajutorarii Kievului "cat timp va fi nevoie", aproape ca ar accepta "o pace proasta, in detrimentul unui razboi bun". Exista un scepticism notabil ca, in perioada urmatoare, Kievul va putea -chiar folosi mijloacele militare furnizate de aliati- recupera o parte din teritoriul ocupat momentan de armata rusa. Revenirea la ... citește toată știrea