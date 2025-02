"Siguranta incepe prin educatie"

Astazi, efective din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile "Fratii Buzesti" Craiova au interactionat cu elevi ai Colegiului National "Fratii Buzesti", abordand teme esentiale pentru siguranta si bunastarea acestora: bullying-ul, combaterea violentei in scoli si efectele negative ale substantelor psihoactive."Bullying-ul reprezinta o problema serioasa ce afecteaza multi tineri, avand consecinte dureroase asupra sanatatii mentale si emotionale. In cadrul activitatii, am discutat despre formele de ... citește toată știrea