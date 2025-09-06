Editeaza

Sinner si Alcaraz vor juca finala si la US Open

Sursa: Cuvantul Libertatii
Sambata, 06 Septembrie 2025, ora 11:45
22 citiri
Primii doi tenismeni in ierarhia mondiala, Jannik Sinner si Carlos Alcaraz, se vor duela pentru a treia oara anul acesta intr-o finala de Mare Slem. Dupa ce s-au infruntat in ultimul act la Roland-Garros, adjudecat dramatic de spaniol, apoi pentru trofeu la Wimbledon, unde s-a impus italianul, Sinner si Alcaraz se vor afla fata in fata duminica, pentru titlul de la US Open. Este pentru prima data in era Open cand doi jucatori vor disputa trei finale de Grand Slam in cadrul aceluiasi sezon. Iar ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

