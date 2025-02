Sirieni, migranti ilegal, gasiti ascunsi printre mandarine, la Calafat

Politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Calafat au descoperit, ascunsi in cabina unui camion care transporta fructe, doi cetateni sirieni, care nu detineau o viza valabila sau un permis de sedere pentru a calatori in spatiul Schengen.In data de 08.02.2025, in jurul orei 14:30, in parcarea din proximitatea Statiei de taxare a podului Calafat-Vidin, echipa comuna de control, formata din politisti de frontiera romani si bulgari, a oprit pentru control un autocamion inmatriculat in ... citește toată știrea