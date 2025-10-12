Editeaza

Sistemul de Intrare/Iesire, la nivelul Uniunii Europene, opoerational si in Romania

Sursa: Cuvantul Libertatii
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 11:46
19 citiri
Astazi, 12 octombrie 2025, la nivelul Uniunii Europene a fost operationalizat Sistemul de Intrare/Iesire (EES). In Romania, acesta a fost operationalizat in mod progresiv la punctele de trecere a frontierei Midia (jud. Constanta), Stanca (jud. Botosani), Naidas (jud. Caras-Severin), Sighet (judetul Maramures) si Aeroport Sibiu, urmand ca, in urmatoarele sase luni, sa fie extins etapizat si la celelalte Puncte de Trecere a Frontierei, conform precizarilor Inspectoratului General al Politiei de ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Craiova
Pase scurte / pase lungi: Amintiri de alta data!
"PNL lupta pentru taxe si impozite mai mici"
SUA: Republicanii vor controla Senatul!
SUA (alegeri prezidentiale): Macron il felicita pe Donald Trump si se arata pregatit a lucra cu el
Israel: Netanyahu il demite pe ministrul Apararii, Yoav Gallant
Liga Campionilor: Real Madrid, inca o palma primita pe Santiago Bernabeu
Cele mai citite stiri
Stefan Zofei a incetat din viata
Fotbalul din Banie este din nou in doliu, dupa ce Stefan Zofei, fost presedinte la Electroputere ...
Directia Generala Anticoruptie Dolj promoveaza integritatea in randul studentilor
Ofiterii de prevenire din cadrul Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie ...
Finalizare proiect european, la Liceul Tehnologic "Constantin Brancusi" din Craiova
Liceul Tehnologic "Constantin Brancusi" din Craiova a finalizat Proiectul pe ducatie scolara ...
ActualitateBusinessSportLife Show