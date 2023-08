Universitatea Craiova s-a inteles cu mijocasul sloven Jasmin Kurtic pentru o colaborare de un an de zile, astazi semnandu-se contractul dintre parti, dupa indelungi negocieri. In varsta de 34 de ani, Kurtic vine in Banie din postura de jucator liber de contract. International cu 83 de prezente in prima reprezentativa a Sloveniei si cu aproape 300 de prezente intr-un deceniu de Serie A, Kurtic este mijlocas central complet, cu travaliu, viziune, eficient atat la constructie, cat si la finaizare, ... citeste toata stirea