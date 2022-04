Sondaj CURS: Criza politica (inexistenta) mai importanta decat... starea agriculturii

Un sondaj de opinie, realizat de CURS in intervalul martie-aprilie la comanda liberalilor, atesta ca social-democratii raman in preferintele romanilor. Sondajul a fost realizat in perioada 28 martie - 11 aprilie a.c., pe un esantion probalist, multistadial, stratificat de 2750 repondenti. O majoritate covarsitoare (77%) considera ca Romania se indreapta intr-o directie gresita, in timp ce doar 17% considera contrariul. Daca duminica viitoare ar avea loc alegerile parlamentare, PSD ar obtine 35%, ... citeste toata stirea