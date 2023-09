Abia la apusul carierei sale, Sorana Cirstea (33 de ani) incepe sa-si speculeze imensul talent pe care-l are. Cea mai bine clasata tenismena din Romania in clasamentul WTA, locul 30, s-a calificat in premiera in optimile turneului de Mare Slem US Open, reusind o victorie fantastica in turul 3, contra favoritei numarul 4, Elena Rybakina, din Kazahstan, scor 6-3, 6-7 (6), 6-4. Pe "Louis Armstrong Arena", Sorana s-a impus in doua ore si 48 de minute in fata castigatoarei de la Wimbledon din 2022 ... citeste toata stirea