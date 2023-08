Francina Armengol, candidata Partidului muncitoresc socialist spaniol (PSOE), a fost aleasa astazi presedinta Congresului deputatilor, un succes promitator pentru premierul in exercitiu Pedro Sanchez, de bun augur in perspectiva redesemnarii acestuia in functia de sef al guvernului. Doamna Armengol (52 ani) a castigat cu 178 de voturi, cu 2 mai mult decat majoritatea absoluta, primind si voturile celor 7 deputati, care reprezinta cel mai dur curent al nationalistilor catalani. Rezultatul ... citeste toata stirea