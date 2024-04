Spania: Premierul Pedro Sanchez anunta ca nu demisioneaza

Premierul spaniol Pedro Sanchez (52 ani) a pus capat astazi unui suspans de 5 zile, anuntand ca a decis sa ramana in functie, in pofida campaniei de discreditare, prin care opozitia de dreapta si extrema dreapta il acuza de deschiderea unei anchete impotriva sotiei sale, Begona Gomez, pentru trafic de influenta si coruptie. Uimind tara, a scris spaniolilor o scrisoare de 4 pagini, in care a explicat ca se gandeste sa demisioneze pentru a-si proteja familia. Fapt absolut fara precedent Pedro ... citește toată știrea