Spania: Puigdemont si-a anuntat candidatura la alegerile regionale

Independentistul Carles Puigdemont, aflat in exil in Belgia de mai bine de 6 ani, pentru a se sustrage justitiei spaniole, a anuntat ieri ca va candida din nou la alegerile regionale din 12 mai, din Catalonia. Actualul presedinte catalan, Pere Aragones, liderul partidului Stanga Republicana a Cataloniei (ERC), marele rival al partidului lui Puigdemont "Impreuna pentru Catalonia" (JxCat) a anuntat saptamana trecuta organizarea de alegeri anticipate in Catalonia. Amnistia de care beneficiaza ... citește toată știrea