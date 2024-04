Spania: Sustinatorii lui Pedro Sanchez se mobilizeaza

Suatinatorii premierului Pedro Sanchez s-au adunat in fata sediului Partidului Socialist (PSOE) din Madrid, in sprijinul acestuia, dupa ce si-a suspendat activitatile pana la anuntarea deciziei sale de a parasi sau nu guvernarea. Aproximativ 12.500 de simpatizanti au purtat pancarte pe care se putea citi "Spania are nevoie de tine", "Don Pedo nu renunta". Premierul in varsta de 52 de ani, aflat la putere, din 2018, a luat prin surprindere Spania, punandu-si in joc demisia din functia de sef al ... citește toată știrea