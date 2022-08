Sprijin financiar pentru mamele din Dolj, aflate in situatii deosebite

Femeile aflate in situatii de risc, si care devin mame, beneficiaza de un sprijin financiar, constand in tichete sociale in valoare de cate 2.000 lei/ nou-nascut, sustinut din fonduri europene, prin Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), care acopera achizitia de alimente, scutece, imbracaminte sau articole sanitare si medicale pentru mama si copil.In judetul Dolj a fost demarata implementarea acestui program social si, in acest sens, Institutia Prefectului Dolj a ... citeste toata stirea