In cadrul unei conferinte de presa organizata miercuri, a fost prezentat stadiul implementarii "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj, in perioada 2014 - 2020", aflat in derulare. Primarul municipiului Craiova,Lia Olguta Vasilescu si presedintele Consiliului Judetean Dolj, Cosmin Vasile, alaturi de directorul general al Companiei de Apa Oltenia, Alin Ionut Suiu au vorbit despre actualele investitii in sisteme de alimentare cu apa si canalizare, ... citeste toata stirea