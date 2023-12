Ministrul spaniol al afacerilor externe Jose Manuel Albares a anuntat disponibilitatea Spaniei de a semna un acord privind statutul Gibraltarului, dupa Brexit. Intalnirea de la 28 noiembrie, la Bruxelles, cu David Cameron avea ca scop discutarea detaliilor. Gibraltarul se afla sub administrare britanica inca din secolul al 18-lea. Intr-un interviu la postul spaniol de televiziune Telecinco (marti 28 noiembrie) Jose Manuel Albares a spus: "cu multe luni in urma am prezentat un acord generos si ... citeste toata stirea