Stefan Stoica: "Partidul National Liberal relanseaza, prin investitii, regiunea Oltenia - obiectiv asumat si demarat de Guvernul Ciuca!"

Deputatul Stefan Stoica, presedintele PNL Dolj, saluta investitiile dirijate de Guvernul Ciuca spre Oltenia, regiune destul de multa vreme vaduvita din acest punct de vedere. Proiectele girate de Executiv deschid perspectiva unei adevarate relansari economice a Olteniei daca sunt implementate in ritm sustinut, crede deputatul liberal.Intr-o declaratie politica sustinuta in Parlamentul Romaniei in data de 16 noiembrie, Stoica trece in revista principalele investitii cu impact regional care ... citeste toata stirea