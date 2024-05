Stefan Stoica: "PNL are candidati onesti si bine pregatiti profesional"

Presedintele PNL Dolj, deputatul Stefan Stoica, alaturi de presedintele PNL, Nicolae Ciuca, secretarul general al partidului, Lucian Bode, candidatii PNL la Consiliul Judetean Dolj, Nicusor Rosca si Primaria Craiova, Nicolae Giugea, au facut o vizita in mai multe localitati din judetul Dolj, pentru a sustine candidatii liberali.In comuna Valea Stanciului, din partea PNL candideaza Elena Virdol, vieprimar, care in prezent are atributii de primar, dupa ce fostul edil a fost implicat intr-un ... citește toată știrea