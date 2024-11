Stefan Stoica (PNL Dolj): Partidul National Liberal are ca prioritate modernizarea Romaniei

Alegerile parlamentare sunt cel putin la fel de importante precum cele prezidentiale. Pentru ca, oricine ar fi presedintele ales, poate face foarte putin din ceea ce si-a propus daca nu are de partea sa o majoritate care sa puna in aplicare un program clar si coerent.Ca urmare, este foarte important ca la alegerile din 1 decembrie PNL sa obtina un scor care sa ii permita sa isi puna in aplicare programul de modernizare a tarii.Ne aflam intr-un punct de cotitura al societatii romanesti. Este ... citește toată știrea