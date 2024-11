Stefan Stoica (PNL Dolj): Socialistii si populistii extremisti joaca Romania la ruleta ruseasca

Alegerile de anul acesta sunt cu totul diferite fata de orice scrutin din ultimii 30 de ani. Pentru prima data, adevarata finala are locul in turul 1, nu in turul 2. Orice candidat de dreapta intra in turul doi castiga alegerile si exista un singur candidat de dreapta cu sanse reale sa intre in turul 2 - Nicolae Ciuca. Un singur scenariu ar propulsa la Cotroceni un presedinte de stanga - acela in care in turul doi ar intra impreuna cu reprezentantul extremistilor.Si cum toate sondajele arata ... citește toată știrea