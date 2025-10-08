Editeaza

Stefan Zofei a incetat din viata

Sursa: Cuvantul Libertatii
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 03:02
18 citiri
Fotbalul din Banie este din nou in doliu, dupa ce Stefan Zofei, fost presedinte la Electroputere Craiova si Extensiv Craiova in anii '90-2000, a incetat din viata, la varsta de 72 de ani. Trupul neinsufletit a fost depus la capela bisericii Sf. Calinic din Valea Rosie, iar inmormantarea va avea loc joi, la cimitirul Ungureni.

Stefan Zofei a fost presedinte atat la Electroputere, echipa din Valea Rosie, cat si la Extensiv Craiova, echipa fratilor Nicu si Eugen Mihailescu, formatia din Parcul ...citește toată știrea

