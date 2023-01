Stiinta a remizat, 1-1, cu Partizan Belgrad

In ultimul meci de verificare din cadrul stagiului din Turcia, Universitatea Craiova a terminat la egalitate, scor 1-1, cu Partizan Belgrad, ocupanta locului secund in campionatul Serbiei. Andrija Pavlovic a deschis scorul in minutul 10, dintr-o lovitura de pedeapsa acordata pentru un fault al lui Arlauskis.In minutul 75, Ante Roguljic a fost faultat in careul advers, arbitrul de centru a facut semn ca jocul sa continue, dar apoi a dictat penalty, la semnalizarea asistentului. Andrei Ivan a ... citeste toata stirea