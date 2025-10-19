Editeaza

Stiinta castiga, fara sa convinga

Sursa: Cuvantul Libertatii
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 04:55
Alb-albastrii n-au parut constienti ca s-a terminat vacanta de nationale, la meciul cu Slobozia, dupa cum nici fanii n-au fost conectati la revenirea la campionat, numai 6 mii, cei mai fideli, probabil, cei neconectati la afis, aparand pe stadion. Stiinta a smuls victoria, dupa cea mai slaba prestatie a sezonului, dar aceasta conteaza in aceeasi masura cu cele brave, cand atingi un obiectiv maret. Dupa o prima repriza controlata, dar fara ocazii clare, Craiova conducea prin reusita lui Baiaram, ...citește toată știrea

