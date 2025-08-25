Editeaza

Stiinta, din succes in succes

Sursa: Cuvantul Libertatii
Luni, 25 August 2025, ora 02:33
18 citiri
O echipa schimbata aproape total, precum a Stiintei, in vara aceasta, indiferent de investitii, nu are, in mod normal, parcursul pe care l-a avut Universitatea in acest inceput de sezon. Lidera neinvinsa in campionat, si ar fi avut maximum de puncte dupa 7 etape, daca nu era acel blackout pe final la Arad, cu doua tururi trecute si victorie in turul play-off-ului din Conference League, Craiova nu merita decat stadion plin acasa meci de meci si mii de oameni alaturi si in deplasare. Cu niste ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Craiova
Pase scurte / pase lungi: Amintiri de alta data!
"PNL lupta pentru taxe si impozite mai mici"
SUA: Republicanii vor controla Senatul!
SUA (alegeri prezidentiale): Macron il felicita pe Donald Trump si se arata pregatit a lucra cu el
Israel: Netanyahu il demite pe ministrul Apararii, Yoav Gallant
Liga Campionilor: Real Madrid, inca o palma primita pe Santiago Bernabeu
Cele mai citite stiri
Tanar de 19 ani, prins in flagrant, cu droguri de mare risc
Politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova, impreuna cu ...
Ziua de 23 august si semnificatiile ei istorice
Evenimentul 23 august 1944 a fost cu siguranta un punct de cotitura in istoria Romaniei si a ...
Craiova a "pradat" Stambulul
Stiinta a descins in inima fostului Imperiu Otoman din nou, dupa isprava de a elimina titrata ...
ActualitateBusinessSportLife Show