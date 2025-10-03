Editeaza

Stiinta, fara vlaga in Polonia

Sursa: Cuvantul Libertatii
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 05:41
In perioada in care nu mai avea presiunea calificarilor si putea juca relaxata in grupa de Conference League, Craiova a reamintit de evolutiile crispate de la Sarajevo sau Trnava. Pe un teren practic neutru, in care cei 200 de fani ai Stiintei au dominat atmosfera in majoritatea timpului, echipa lui Mirel Radoi a confirmat ca nu parcurge un moment fast, ajungand la al treilea meci consecutiv fara victorie. Dar, cel mai ingrijorator este ca jocul este intr-o scadere dramatica, de neanticipat ...citește toată știrea

