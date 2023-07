Universitatea Craiova debuteaza in noul campionat astazi, de la ora 21.30, pe Arcul de Triumf, in derby-ul cu Dinamo, care este in premiera in postura de nou-promovata. Comisia Centrala a Arbitrilor l-a desemnat pe Horatiu Fesnic (Cluj) sa arbitreze duelul.Partida se disputa la aproape 4 ani fara 4 zile de la momentul in care antrenorul de acum al oltenilor, Eugen Neagoe, a fost aproape de o tragedie, chiar la meci contra actualei sale formatii. Era 21 iulie 2019 cand Dinamo si Universitatea ... citeste toata stirea