Stiinta incepe cu Pafos, duminica, seria de 5 amicale in Austria

Universitatea Craiova se afla de cateva zile in cantonament in Austria, la Neustift Im Stubaital, unde va ramane pana pe 1 iulie si unde va disputa cinci meciuri amicale. Primul joc de verificare este programatduminica, 23 iunie, de la ora 18, cu formatia cipriota Pafos, la care evolueaza jucatorii romani Adrian Rus si Vlad Dragomir. Primul nu se afla insa in stagiul de pregatire cu echipa din Insula Afroditei, deoarece participa cu nationala Romaniei la Euro 2024. Pafos a terminat campionatul