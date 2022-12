Stiinta incheie anul, intalnind Chindia

Universitatea Craiova disputa astazi ultimul meci din 2022, contra Chindiei, de la ora 20.30, pe "Ion Oblemenco", in etapa a 21-a a Superligii. N-a fost un an rau pentru juveti, nici unul stralucit. Locul 3 in campionatul trecut, deci un nou podium bifat, participare destul de consistenta in cupele europene, incheiata ghinionist, inainte de indeplinirea obiectivului, un traseu in nota obisnuita in campionatul actual, in care se pastreaza inclusiv sanse la titlu - nu e nimic de reprosat aici. ... citeste toata stirea