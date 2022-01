Stiinta joaca azi primul amical al anului, in Antalya

Aflata in stagiu de pregatire in Turcia pana pe 20 ianuarie, Universitatea Craiova disputa astazi, de la ora 16, ora Romaniei, primul meci amical al anului, intalnind, pe terenul Gloria Sports Arena, formatia maghiara FC Paksi, ocupanta locului 7 in prima liga din Ungaria. Daca Universitatea incheie azi prima saptamana de pregatire in Turcia, ungurii au ajuns abia aseara in Antalya, efectuand numai un antrenament de acomodare.Paksi este considerata cea mai spectaculoasa echipa din campionatul ... citeste toata stirea