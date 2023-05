In penultima etapa a play-off-ului, Universitatea Craiova disputa derby-ul cu Rapid, in seara aceasta, de la ora 20.30. Miza este locul 4, care ar putea avea importanta pentru cupele europene, daca U Cluj castiga Cupa Romaniei. Stiinta are 2 puncte avans fata de giulesteni si cu un succes si-ar asigura pozitia a patra inaintea ultimei etape, in care oltenii intalnesc Sepsi, iar Rapid are la FCSB, adversari fara motivatie la ora jocurilor.Eugen Neagoe: "Totdeauna meciurile Craiovei cu Rapid au ... citeste toata stirea