Stiinta, la Istanbul dupa 39 de ani

Sursa: Cuvantul Libertatii
Miercuri, 20 August 2025, ora 11:45
In play-off-ul Conference League, Universitatea Craiova se va duela cu turcii de la Istanbul Basaksehir, turul fiind pe arena "Basaksehir Fatih Terim Stadium", joi, de la ora 20.45, iar returul pe "Ion Oblemenco", pe 28 august. Este a doua oara cand Stiinta intalneste o echipa din Turcia in cupele europene.

Conform site-ului UEFA, Universitatea Craiova va reveni la Istanbul dupa 39 de ani, atunci cand a disputat returul dublei din primul tur al Cupei UEFA cu Galatasaray Istanbul. In prima ...citește toată știrea

