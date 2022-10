Judetul Dolj are, in premiera, o viziune strategica pentru dezvoltarea turismului si pentru promovare in acest domeniu, un document programatic care acopera un orizont de timp intins pana in anul 2027 si care a fost elaborat in cadrul unui proiect cu finantare europeana, implementat de Consiliul Judetean (CJ).Strategia de Turism a Judetului Dolj a fost lansata joi, printr-un eveniment organizat la Centrul "Constantin Brancusi", la care au participat presedintele CJ Dolj, Cosmin Vasile, ... citeste toata stirea