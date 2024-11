SUA: Alegeri prezidentiale, Trump sau Harris?

Pe toata durata campaniei electorale, economia s-a plasat ca principala problema care a interesat pe alegatori. Pe aceasta tema cardinala, Donald Trump a ramas candidatul cel mai de incredere, detinand un avantaj de 6 puncte in sondajul final New York Times / Siena College. Imigratia si avortul au fost urmatoarele probleme importante pentru alegatori, iar prima dintre ele a fost "calul de bataie" al lui Trump. La fel cum au facut-o in 2016 si 2020, sondajele s-ar fi putut sa-l subestimeze pe ... citește toată știrea